Mann mit Wurfgeschoss verletzt: Reichsbürger randaliert an Pfaffen-Schwabenheimer Grundschule

Am Freitagmorgen hat ein 60-jähriger Anwohner einen Mitarbeiter der Pfaffen-Schwabenheimer Grundschule leicht am Kopf verletzt. Vorausgegangen waren seit einigen Tagen andauernde Streitigkeiten zwischen dem Angreifer und Schulmitarbeitern. Weil der Mann sich anschließend in seiner Wohnung verschanzte und der Reichsbürgerszene zuzurechnen ist, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.