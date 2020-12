Mainz

Die sieben Bewerberinnen um das Amt der 72. Deutschen Weinkönigin haben sich am Samstag einer Befragung der Jury gestellt. Eine Woche vor der entscheidenden Wahl fand die etwa einstündige Veranstaltung coronabedingt in einem SWR-Studio in Mainz ohne Publikum statt. Die Kandidatinnen mussten bei Fragen rund um den Wein die zugeschaltete 70-köpfige Jury überzeugen. Die Wahl zur Deutschen Weinkönigin ist für den 25. September in Neustadt anberaumt.