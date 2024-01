Löschwasser gefriert an Einsatzstelle: Gebäude in Spall nach Brand unbewohnbar

Großeinsatz für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Donnerstagnachmittag: In der Soonwaldgemeinde Spall ist ein Wohnhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Die eisigen Temperaturen im Soonwald erschwerten den Feuerwehrleuten bei Großbrand in Spall ihre Arbeit. Das Haus nahm schweren Schaden. Foto: Michael Ginz/FF VG Rüdesheim

Gegen 13.50 Uhr meldete eine Nachbarin Rauchentwicklung aus einem Haus in der Gräfenbachstraße. Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Spall, Allenfeld, Winterbach, Spabrücken-Hergenfeld und Wallhausen sowie die Wehrleitung mit den Führungsunterstützungseinheiten.

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Foto: Michael Ginz/FF VG Rüdesheim

Flammen schlagen aus Fenstern

Ein Rettungswagen machte sich ebenfalls auf den Weg. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Brandobjekt schlugen bereits Flammen aus Fenstern im Erdgeschoss und Obergeschoss. Hausbewohner wurden von den Wehrleuten in Sicherheit gebracht. Unverzüglich erfolgte durch die Feuerwehreinsatzzentrale in Rüdesheim die Nachalarmierung weiterer Atemschutzträger und Tanklöschfahrzeuge aus Bockenau und Waldböckelheim sowie einem Drehleiterfahrzeug aus Bad Sobernheim. Einsatzleiter Christian Vollmer setzte mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung im Innern des Gebäudes ein, weitere Kräfte löschten von außen und von oben über die Drehleiter. Zur Verhinderung des Brandüberschlags bauten die Wehrleute Riegelstellungen zu den Nachbarhäusern auf.

Glücklicherweise wurde beim Brand in Spall niemand verletzt. Foto: Foto: Michael Ginz/FF VG Rüdesheim

Kälte wird zum Problem

Trotz dieser Maßnahmen wurde das unmittelbar angrenzende Haus im Dachbereich in Mitleidenschaft gezogen. Der Energieversorger schaltete den auf dem Dach befindlichen Stromständer stromlos. Bei Minustemperaturen gefror das Löschwasser an der Einsatzstelle, Mitarbeiter des LBM beseitigten die Gefahr mit Streusalz.

„Spaller Hof“ kocht für Rettungskräfte

Wertvolle Unterstützung für Wehrleiter Christian Vollmer und seinen Stellvertreter Jörn Trautmann leistete die Besatzung des Einsatzleitwagens. Die Feuerwehr Rüdesheim übernahm die Logistik an der Einsatzstelle, sorgte für Nachschub und transportierte verschmutzte Gerätschaften zum Dienstleistungszentrum. Die mehr als 70 Einsatzkräfte waren bis in den Abend mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Gaststätte „Spaller Hof“ kümmerte sich um die Verpflegung mit Essen und Getränken. Verbandsgemeindebürgermeister Markus Lüttger machte sich vor Ort ein Bild von den umfangreichen Hilfsmaßnahmen und sorgte für die Unterbringung der betroffenen Hausbewohner. Aufgrund der massiven Zerstörung durch Flammen und Löschwasser ist das Gebäude unbewohnbar.

Ein Statiker wurde zur Überprüfung der Standsicherheit zur Einsatzstelle gerufen. Die Brandursache ist nicht bekannt. red