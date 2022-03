An diesem Sonntag ist es so weit: Bad Kreuznach wählt einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Während Dr. Heike Kaster-Meurer (SPD) die Geschicke der Stadt weiter lenken möchte, fordern Emanuel Letz (FDP), Sabine Drees (CDU) und Karl-Heinz Delaveaux (FWG) die Amtsinhaberin heraus. Wer wird die Nase vorn haben? Oder kommt es doch zu einer Stichwahl? Die Antworten bekommen Sie ab 17 Uhr in unserem Liveticker.