Am Sonntag fällt die endgültige Entscheidung: Bad Kreuznach wählt eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. In der Stichwahl stehen sich Sabine Drees (CDU) und Emanuel Letz (FDP) gegenüber. Wer wird die Nachfolge von Dr. Heike Kaster-Meurer (SPD) antreten? Die Antworten erhalten Sie am Sonntag ab 17 Uhr in unserem Liveticker.