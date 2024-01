Plus Langenlonsheim Liste aufgestellt: Grüne sind bereit für Bad Kreuznacher Kreistagswahl Insgesamt 47 Kandidaten bewerben sich am 9. Juni um Mandat. Lars Medinger kritisiert dabei die Infrastruktur im Gesundheitssystem. Von Dieter Ackermann

Im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg in Langenlonsheim kürten die Kreis-Grünen mit großer Zustimmung die Kandidaten für die Kreistagswahl am 9. Juni. Dabei wurde einstimmig entschieden, die Listenplätze eins bis acht zweifach zu benennen. Die Wahlleitung lag in den Händen von Julian Joswig vom erweiterten Landesvorstand. „Wir leben in einem wundervollen Kreis, ...