Am Ende blieb das ganz große Chaos aus, und doch zeigten die Landwirte an der Nahe beim bundesweiten Protesttag massiv Präsenz. Am frühen Morgen haben zwischen 250 und 300 Traktoren die Auffahrten zur A 61 bei Waldlaubersheim blockiert. Nachdem die Polizei die Blockade friedlich aufgelöst hatte, setzte sich der Tross in Richtung Bad Sobernheim in Bewegung.