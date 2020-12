Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 17:50 Uhr

Kirn

Landeswahlleiter hat entschieden: Wahl in Kirn findet statt

Die Entscheidung ist umstritten: Am Mittwoch hat der Landeswahlleiter entschieden, dass am Sonntag trotz Krise per Urwahl entschieden wird, ob es eine ehrenamtliche Bürgermeisterin oder einen ehrenamtlichen Bürgermeister gibt.