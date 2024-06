Kunst und Brücke: Achim Mays Bad Kreuznacher Fachwerkmalerei im Pop-Art-Stil

Achim May präsentiert im Rahmen der Art-Tour 2024 am Samstag auf der Nahebrücke seine Fachwerkmalerei im Pop-Art-Stil. „Es Gänzje“, das auf dem Originalebrunnen auf dem Kornmarkt verewigt ist, hat er in seinem Gemälde mit dem Fachwerk am Salzmarkt kombiniert. Foto: Harald Gebhardt