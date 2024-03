Plus Bad Kreuznach Kreuznacher Trio handelte mit harten Drogen: Hohe Haftstrafen beantragt Von Christine Jäckel i Mit Cannabis handelte das Kreuznacher Drogen-Trio auch eifrig - hier wurde aber nicht so streng hingeschaut, schließlich wird derzeit politisch ja eine Entkriminalisierung erwogen. Foto: Hans Georg Egenolf Von jetzt auf gleich lernten drei junge Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren aus Bad Kreuznach und Biebelsheim das Gefängnis kennen, als die Polizei sie wegen Drogengeschäften festnahm. Das Ziel des Trios, das bis dahin bis auf kleinere Delikte wenig auffällig war: mit dem Rauschgifthandel ganz schnell an viel Geld zu kommen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Mutmaßung stellte Staatsanwalt Günter Horn in seinem Schlussvortrag in den Gerichtssaal, der in diesem Verfahren außergewöhnlich stark mit Zuschauern besetzt war. Es waren, wie durch Äußerungen unschwer nachvollziehbar wurde, Eltern, Geschwister und Freunde der drei Angeklagten, denen Staatsanwalt Horn bei ihrem Vorgehen auch eine gewisse jugendliche Unbekümmertheit zugute hielt. Keiner ...