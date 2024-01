Kreuznacher Stadtwald: Grundwasserspiegel nach Jahren wieder angestiegen

Der Wald in Bad Kreuznach vom Kuhberg bis zum Felseneck und auch in Richtung Bad Münster am Stein steht vielfach auf Trockenstandorten. Hier kam der viele Regen im Winter und jüngst der Schnee goldrichtig, denn auch wenn die Bäume an die trockenen Standorte angepasst sind, so brauchen sie doch Wasser. Die Niederschläge haben laut Revierförster Lorenz Berger den Grundwasserspiegel nach zahlreichen Dürrejahren wieder ansteigen lassen.