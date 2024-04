Plus Bad Kreuznach Kreuznacher IG Metall sieht Erfolge bei der Tarifbindung: Auch Betriebsräte installiert Von Jens Fink i Einige neue Mitglieder umfasst der Vorstand der IG Metall Bad Kreuznach um den Ersten Bevollmächtigten Ingo Petzold (4. von links). Foto: Jens Fink Betriebsverlagerungen und Personalabbau zu verhindern sowie weitere Zukunftstarifverträge abzuschließen – diese Ziele hat sich die Gewerkschaft IG Metall gesetzt. Wenn nötig, müssten zur Erreichung dieser Ziele „harte Auseinandersetzungen in den etablierten Betrieben geführt werden, um den dort Beschäftigten eine Stimme zu geben“, betonte Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Bad Kreuznach. Lesezeit: 2 Minuten

Bei der Delegiertenversammlung der Gewerkschaft in der Kreisverwaltung repräsentierten 50 Delegierte die Gewerkschaft aus der Region zwischen Bingen und Birkenfeld, Simmern und Meisenheim sowie im Raum Bad Kreuznach. Zu den Herausforderungen in nächster Zeit gehöre, „weitere Betriebe in die Tarifbindung zu holen“, meinte Petzold. Hierbei seien bereits Erfolge zu verzeichnen. ...