Kreuznacher Diakonie möchte mit Marienwörth einen Verbund bilden: Für beide ein Gewinn?

Werden die Träger der beiden Krankenhäuser in Bad Kreuznach in Zukunft unter einem Dach geführt? Der Finanzchef der Kreuznacher Diakonie, Andreas Heinrich, sieht darin für beide Häuser erhebliche Vorteile. „Eine Einträgerlösung bietet weniger Doppeltvorhaltungen und eine Konzentration von Fachkräften an den beiden Standorten“, sagte er am Montagabend im Kurhaus beim Gesundheitsdialog der Stiftung Kreuznacher Diakonie.