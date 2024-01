Bad Kreuznach

Kornmarkt ist bei Demo überlaufen: Tausende bei Protestaktion gegen Rechtsextremismus

Zu der Demonstration gegen rechts auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt sind am Dienstagabend mehrere Tausend Menschen gekommen, um gegen Rechtsextremismus und Faschismus zu protestieren. Zahlreiche Vereine und Verbände, darunter Fridays for Future, Greenpeace, DGB sowie mehrere politische Parteien, haben sich an der Demo beteiligt.