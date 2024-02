Plus Meisenheim Kommunalwahl in Meisenheim: Torsten Wenzel führt die FLM in den Wahlkampf Erst Anfang November hat sich die Wählervereinigung Freie Liste Meisenheim (FLM) gebildet. Nun hat die Gruppe die Kandidatenliste für die Stadtratswahl aufgestellt. Von Roswitha Kexel

Ausbau von Wohnraum und Infrastruktur, Stärkung des Dienstleistungssektors, Sicherung sozialer Angebote - diese Themen hat die am 2. November 2023 gebildete Wählervereinigung Freie Liste Meisenheim (FLM) in ihr Wahlprogramm geschrieben. Ihr Ziel: die hohe Lebensqualität der Stadt erhalten und die bestehende Infrastruktur stabilisieren und ausbauen. Torsten Wenzel führt Liste an Diese Punkte ...