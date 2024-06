Plus Kreis Bad Kreuznach

Kommunalverkehr Rhein-Nahe: Zwei kleine Busse kommen obendrauf

i Landrätin Bettina Dickes und KRN-Chef Uwe Hiltmann im neuen Kleinbus, der zunächst im Kirner Stadtverkehr eingesetzt wird. Foto: Robert Neuber

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) als öffentlicher Busbetrieb nimmt nun zwei neue Gefährte in Empfang – im Kleinformat. Einer der neuen Minibusse wird zunächst in Kirn eingesetzt, der andere wahrscheinlich in Bad Kreuznach.