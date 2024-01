Plus Bad Kreuznach Kommentar zur Demo in Bad Kreuznach: Auch bei Wahlen ein Zeichen setzen Bad Kreuznach bleibt bunt, weltoffen und tolerant. Dafür haben mehr als 2500 Menschen ein unüberhörbares Zeichen gesetzt. Das ist gut, das ist ermutigend und notwendig. Aber: Es sind immer noch viel zu wenige, die aufstehen. Von Harald Gebhardt

In einer Woche feiern vermutlich viermal so viele Menschen auf dem Kornmarkt Weiberfastnacht. Da darf man schon fragen: Was ist wichtiger, setzen wir die richtigen Prioritäten? Noch wichtiger ist, an der Wahlurne ein Zeichen zu setzen. Dazu gibt es schon Anfang Juni Gelegenheit. Demokratie lebt von Mitwirkung, lebt von Beteiligung. ...