Um mit Heinrich Heine zu beginnen: „Denk ich an die Kreuznacher Wahrzeichen in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.“ Bislang wurden Brückenhaus und Co. eher stiefmütterlich behandelt, Jahrzehnte lang vernachlässigt. Die Verantwortung dafür, für den Umgang mit ihrem historischen Erbe, liegt auch bei der Stadt. Jetzt endlich beginnt man, die schlummernden großen Potenziale aus dem Donröschenschlaf zu wecken.