Plus Bad Kreuznach

Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Klimamanager als Investition in den Tourimus – Kann Bad Kreuznach grüne Urlaubsoase sein?

i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV

47 Grad am Bad Kreuznacher Bahnhofsvorplatz, gut 20 (!) Grad weniger am Solezerstäuber im Kurpark – gewaltige Temperaturunterschiede, da ist Bad Kreuznach sicher kein Einzelfall. Wo Grün und Wasser ist, hält man es dieser Tage gut aus, während man in der Betonwüste zu ersticken droht.