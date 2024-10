Plus Bad Kreuznach

Kolumne „Randnotizen“ vom Chef zum Wochenende: Willige Gönner und Mäzene für Pleite-Städte gesucht

i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV

Es treibt einem die Tränen in die Augen. Egal, wohin man im Land schaut, es klaffen Millionenlöcher, es starren einen die finanziellen Defizite nur so an. Die Stadt Trier sucht fehlende 40 Millionen für das kommende Jahr, in Bad Kreuznach sind es „nur“ 16 Millionen Euro.