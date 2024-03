Plus Kreis Bad Kreuznach

Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Manchmal sind Klimmzüge nötig, um sich Wünsche zu erfüllen

Von Markus Kilian

i „Diese kleine Blaumeise ist auf die Samen der vertrockneten Brennnessel angewiesen“, schreibt unser Leser Horst Seefeldt zu seinem Foto. Dafür sind akrobatische Fähigkeiten gefragt – inklusive Klimmzüge. Foto: Horst Seefeldt

"Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden“, formulierte einst Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832). Dem, der sich mehr Sportangebote wünscht, kann Kreisbewegungsmanagerin Helen Schosnig helfen. Für eine bessere Lernatmosphäre in Grundschulen will die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach sorgen. Und Sportlichkeit braucht es auch manchmal auf Futtersuche.