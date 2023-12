Plus Kreis Bad Kreuznach Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Lichterglanz an der Klosterkirche und ein vorweihnachtliches Präsent Geben ist seliger denn Nehmen, heißt es schon in der Bibel. Wie viele sich das zu Herzen nehmen, ist gerade in der Vorweihnachtszeit – neben den toll illuminierten Straßen und Gemäuern – zurzeit vielerorts zu bestaunen. Da kommt zum Fest der Liebe automatisch Stimmung auf. Von Markus Kilian

20 Stände und Nikolaus Zum Beispiel am Weihnachtsmarkt rund um die Klosterkirche in Sponheim, wie Ortschef Bernhard Haas berichtet, der das bunte Treiben nach dem ökumenischen Gottesdienst eröffnete. Die besondere Beleuchtung hüllte das Gotteshaus und die Nebengebäude in ein stimmungsvolles Licht – dank des Fördervereins Klosterkirche und seinen aktiven Mitgliedern. Unter ...