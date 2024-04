Plus Bad Kreuznach

Klimawandel ist eine Ursache: Glasflügelzikade verursacht auch in Rheinhessen Ertragseinbußen

Von Bandhana Hauser

i Bauern sorgen sich um ihre Zuckerrüben (Bild) und Kartoffeln: Die Glasflügelzikade überträgt spezielle Bakterien. Foto: Marijan Murat/dpa

„Die Schilf-Glasflügelzikade stellt neue Herausforderungen an Zuckerrüben- und Kartoffelanbauer“, betonte Helen Pfitzner vom Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer Worms auf der Landwirtschaftsfortbildung des 60. Pflanzenschutztags Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Bad Kreuznach.