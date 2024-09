Plus Bad Kreuznach Klimakrise: Franz Alt will auch die Bad Kreuznacher Kirchendächer nutzen Von Jens Fink i Über die konsequente Nutzung der Solarenergie diskutierten (von links) Moderator Benjamin Hilger, Franz Alt, Jonna Keller, Annika Sans, Andrea Manz, Paul Ngahan und Bernhard Dax. Foto: Jens Fink Autor und Moderator sprach in der Heilig-Kreuz-Kirche zum Thema „Der Ökologische Jesus“. Lesezeit: 2 Minuten

Einen flammenden Appell für die Nutzung regenerativer Energien richtete Dr. Franz Alt an die Zuhörer in der Kirche Heilig Kreuz. In seinem Vortrag „Der Ökologische Jesus“ sah der bekannte Buchautor und Fernsehmoderator insbesondere die Nutzung der Sonnenenergie als den entscheidenden Weg, den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, „dem Hauptproblem der ...