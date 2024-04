Klage auf Weiterbetrieb des Bosenheimer Freibads: Ortsbeirat will konkrete Schritte einleiten

Im Streitfall um den Erhalt des Bosenheimer Bades will der Ortsbeirat in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. April, ab 19 Uhr im Gemeindehaus Nägel mit Köpfen machen und konkrete Schritte einleiten, um die Stadt auf einen Weiterbetrieb zu verklagen. Foto: Marian Ristow/Archiv