Kirn/Kirn-Sulzbach Kirner Land: Rotkreuzler verpflegen im Hochwassergebiet Von Rainer Gräff Rotkreuzler in Kirn im Einsatz. Foto: Philipp Köhler​ 50 Rotkreuzler sind seit 20 Stunden im Einsatz: 650 Personen wurden nach der Flutwelle in Kirn versorgt.

Seit nunmehr fast 20 Stunden sind die Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler aus dem DRK-Kreisverband Bad Kreuznach e.V. im Hochwassereinsatz in Kirn und Kirn-Sulzbach. Nachdem am Sonntag die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung und die Schnelleinsatzgruppe Transport des Landkreises zur Unterstützung in den Hochwassereinsatz alarmiert wurden, waren in kurzer Zeit 35 Einsatzkräfte des DRK einsatzbereit, ...