Plus Kirner Land Kirner Abwasser: SPD und FWG fordern, „Belastungen für Bürger deutlich zu reduzieren“ Von Robert Neuber i Was in der Toilette des Kirner Rathauses abgespült wird, muss bezahlt werden - doch für Privatleute sind die absehbaren Teuerungen schwer verdaulich. Foto: Neuber Robert In einer Stellungnahme zur Entgelterhebung beim Abwasser sprechen sich nun FWG und SPD in einer gemeinsamen Erklärung für eine Neufassung der Satzung aus. Lesezeit: 3 Minuten

Es dürfte nun sehr eng werden für VG-Bürgermeister Thomas Jung und für den Werkleiter Jochen Stumm. In einer am Dienstagnachmittag versandten gemeinsamen Erklärung von FWG und SPD im Kirner Land wird massiv Kritik an der bisherigen Satzungsgestaltung und an der Kommunikation hierzu geübt. Die Forderungen werden klar formuliert: Es müsse eine ...