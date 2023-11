Plus Kirner Land Kirn und Gartenzwergestadt Gräfenroda: Freundschaften sollen wiederbelebt werden Mitte September besuchte eine Kirner Delegation rund um Bürgermeister Thomas Jung die Partnergemeinde Gräfenroda. Wobei hier sofort korrigiert werden muss: Aufgrund der kommunalen Reformen ist nun die Landgemeinde Geratal der Partner, sie besteht eben aus Gräfenroda, dazu nun aber auch aus den Gemeinden Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gossel und Liebenstein. Mit in Thüringen waren Verena Lang, die in der VG-Verwaltung für die Partnerschaften zuständig ist, aber auch der Beigeordnete Hans-Helmut Döbell und das Ehepaar Ingrid und Herbert Wirzius. Immerhin die drei letztgenannten Persönlichkeiten kannten Gräfenroda aus vergangenen Zeiten noch. Von Robert Neuber

Es hat sich nicht nur administrativ etwas geändert, sondern an der Nahe wie in Thüringen eben auch personell. In den Fluren der VG-Verwaltung Kirner Land sind noch die vielen Fotos zu sehen, auf denen der frühere Bürgermeister Werner Müller abgebildet ist. Thomas Jung hat das Amt seit 2019, dann kam ...