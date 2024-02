Bad Kreuznach

Kellerbrand in der Orffstraße in Bad Kreuznach: Vier Trupps erfolgreich im Einsatz

Zu einem Kellerbrand in der Orffstraße ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach am Freitag gegen 10.15 Uhr gerufen worden. Den Notruf hatten Hausbewohner abgegeben, teilen die Brandschützer in einer Presseinformation mit.