Die erwarteten 1000 wurden es zwar nicht: Aber 860 Menschen ließen sich am Samstag zwischen 9 und 17 Uhr in der Kreisverwaltung impfen – von einem Team des DRK um Chris Snehotta. Der lobte die Organisation: „Diese Impfaktion ist von den Kreisverwaltung sehr gut vorbereitet worden.“ Nur zu Beginn am Morgens bildeten sich kurzzeitig Warteschlangen. Eine junge Frau wartete bereits ab 7 Uhr unter ihrem Regenschirm vor der Verwaltung.