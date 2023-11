Job im Gefängnis kann eine Berufung werden: Direktorin berichtete in Duchroth vom Alltag hinter Gittern

Am 18. November ist es wieder so weit: Dann können Interessenten für den Beruf des Justizvollzugsbeamten an einem sogenannten Recruiting Day in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach teilnehmen. Ohne hinter Gitter zu müssen, wie potenzielle Bewerber, konnten sich die Teilnehmer des siebten Werkstattgespräches des Kulturvereins Duchroth aus erster Hand darüber informieren, wie das Arbeitsklima in einer Strafanstalt ist.