Plus Kirn Jahrhunderthochwasser 1993: Als Kirn zum winterlichen Freibad wurde Chaos vor Weihnachten herrschte in Kirn im Jahre 1993, als Nahe und Hahnenbach über die Ufer traten und die gesamte Innenstadt fluteten. Die Schäden waren gewaltig. Erinnerungen. Von Robert Neuber

Es war in der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. und 21. Dezember. In Kirn hatte man schon am Montagabend mit dem Schlimmsten gerechnet. Die Nahe stieg, der Hahnenbach ebenfalls, und so begann der Bauhof schon gegen 18 Uhr am Montag, Sandsäcke zu füllen. Die Feuerwehr ging auf Posten zur Beobachtung, ...