Diesmal ist es nichts mit „nix wie enunner“ schon am Donnerstag: Den traditionellen Fleischwurstdonnerstag einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Kreuznacher Jahrmarkts in der Form der vergangenen Jahre wird es 2023 nicht geben. Die Stadtverwaltung sagt ihn am 11. Mai endgültig ab: Das Ganze sei zu teuer.