Als Ende Februar eine Reiterin versucht, mit ihrem Tier in Odernheim über die Holzplanken zu reiten, und mitsamt dem Tier durchbricht, ist das nicht nur für die 41-Jährige und ihr Pferd ein schwarzer Tag, sondern für die gesamte Region. Denn in der Folge wird in einer Art Kettenreaktion von den Behörden der Draisinenbetrieb auf der gesamten Strecke zwischen Staudernheim und Meisenheim über Monate ausgebremst. Das Pferd bleibt bei dem Absturz unverletzt, die Frau zertrümmert sich das Knie und muss von einem Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde geborgen werden. Sie landet im Krankenhaus, ihr Tier findet zurück zum heimischen Hof.