Kreis Mainz-Bingen

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet über das Wochenende 39 Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und 45 neue Fälle in der Stadt Mainz. Insgesamt sind es derzeit 10.915 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden (Stand Montag, 14 Uhr). Davon kommen 4631 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 6284 aus der Stadt Mainz. Zudem bestätigte das Gesundheitsamt bisher insgesamt 257 (plus 13) Todesfälle, davon im Landkreis Mainz-Bingen 130 (plus 8) und in Mainz 127 (plus 5).