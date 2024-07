Plus Bad Sobernheim

Initiative LOS hat Sobernheimer befragt

i Wie denken die Bad Sobernheimer über ihre Stadt, und wo sehen sie Probleme. Die Gruppierung LOS hat eine Umfrage gestartet. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Straßenzustand, Ärzteversorgung, Wohnungsmangel: In einer Umfrage der Initiative LOS, können Bad Sobernheimer Bürger angeben, was sie in der Felkestadt stört.