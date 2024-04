Plus Schwarzerden Info-Marathon Abwasser – Bürgermeister und Werkleiter zur Halbzeit in Schwarzerden Von Robert Neuber i Auch im kleinen Schwarzerden sorgt die neu gefasste Berechnungsplanung beim Abwasser für Unmut – nicht nur wegen der Kostenhöhe, sondern weil die Bürger die Berechnung nicht verstehen. Foto: Robert Neuber Den kommunikativen Marathon zur Aufklärung der Bürger, was die neuen Abwasserpreise betrifft, haben Bürgermeister Thomas Jung und Werkleiter Jochen Stumm nun zur Hälfte absolviert. Auch im kleinen Schwarzerden zeigten sich die Bürger kritisch. Lesezeit: 2 Minuten

Ob in größeren Gemeinden wie Hennweiler, Hochstetten-Dhaun oder jüngst in Heinzenberg oder nun in Schwarzerden – die Stimmung und Reaktion der Bürgerschaft ist überall gleich: zum einen Zorn über deutliche Kostensteigerungen, zum anderen die Kritik, dass man die Berechnung als Normalsterblicher überhaupt nicht mehr nachvollziehen könne. "Also, ich bin ja ...