Plus Oberhausen/Kirn In Oberhausen bei Kirn muss man für ein Baugrundstück am 28. Januar Schlange stehen Für das Neubaugebiet „Vorn aufm Scheid“ im Südwesten der Ortschaft Oberhausen stehen nun zwanzig Grundstücke zum Verkauf. Die Vergabe erfolgt auf eine etwas ungewohnte Art und Weise. Von Robert Neuber

Am 28. Januar werden Bürger in Oberhausen Schlange stehen, und zwar nicht für Bananen. Denn dazu werden alleine die mitgeführten Brieftaschen zu dick gefüllt sein... Spaß beiseite: Die Gemeinde Oberhausen bei Kirn hat für ihre Neubaugrundstücke eine sehr transparente Vergabe geplant. Am genannten Sonntag ab 10 Uhr stehen die Türen ...