Plus Callbach/Schmittweiler

In Callbach schlägt die Feuerwehr Alarm: Aktive fehlen

Von Roswitha Kexel

i Die Freiwilligen Feuerwehren Callbach und Schmittweiler suchen dringend weitere Aktive für den Dienst, um auch künftig den Brand- und Katastrophenschutz gewährleisten zu können. Foto: Roswitha Kexel

Alarm! Es brennt! Aber keiner kommt! Callbachs Wehrführer Wassili Becker ließ dieser Tage einen Hilferuf in der DorfApp „Callbach News“ los. Er appelliert an alle Callbacher und teilt mit, dass dringend mehr Aktive in der Feuerwehr gebraucht würden. Der Wehrführer lädt zu einem Infogespräch für Freitag, 12. April, 17 Uhr, ins Feuerwehrgerätehaus Callbach ein.