Es hat lange gedauert – und so manch einer dürfte sich schon gar nicht mehr erinnern, dass das Land Mittel für den Stadtumbau West zur Verfügung gestellt hatte. Am Donnerstag stellte Hans Sifft vom Bauamt der Stadt Bad Kreuznach Teil eins des Stadtumbaus West vor, der just mit Beginn des Weihnachtsmarktes abgeschlossen war.