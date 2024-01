Klassisch traditionell oder angesagt modern? Oder Hauptsache in Erinnerung an ein geliebtes Familienmitglied? Werdende Eltern grübeln häufig lange, bis sie den für sie perfekten Vornamen für ihr Kind gefunden haben. Schließlich soll der Name nicht nur einen schönen Klang, sondern auch eine besondere Bedeutung haben. Dabei gibt es keine festen Regeln, so liest man hie und da von kuriosen (zugelassenen) Spezialitäten wie Corona, Princess oder Apple. Soweit ist es in Bad Kreuznach im vergangenen Jahr aber nicht gekommen – hier dominieren namhafte Evergreens.