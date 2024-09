Plus Heimweiler Immer schön fit bleiben: Heimweiler hat einen neuen Bewegungsparcours Von Sebastian Schmitt i Andreas Setz ist stolz auf den Bau des neue Bewegungsparcours und freut sich auf das Eröffnungsfest am Samstag, 28. September. Foto: Sebastian Schmitt Im Programm „Gesunde Gemeinde“ des Landkreises hat Heimweiler eine Vorreiterrolle. Der neue Bewegungsparcours, der am Wochenenden eröffnet wird, zeigt das eindrucksvoll. Lesezeit: 1 Minute

Bei der Veranstaltung „DorfKult(ur) erleben“ wird am Samstag, 28. September, um 14 Uhr der neue Bewegungsparcours am Mehrgenerationenplatz in Heimweiler feierlich eröffnet. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms "Gesunde Gemeinde" des Landkreises umgesetzt, in dem Heimweiler als Modellgemeinde eine Vorreiterrolle einnimmt. Der Bewegungsparcours ist Teil des Förderprogramms „Land in ...