Bad Kreuznach

Stachelige Rettungsaktion: Wie kam der kleine Igel bloß aufs Dach?

Zu einem besonderen Einsatz rief am Mittwochabend der Hauseigentümer die Feuerwehr in die Straße „Im Ellenfeld“. Ein Igel lag am Schneefanggitter auf dem Dach seines Einfamilienhauses. Die Bewohner hatten kurz nach 22 Uhr einen Aufschlag gehört und fanden das Tier beim Nachschauen in seiner hilflosen Lage vor.