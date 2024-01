Plus Bad Kreuznach Im Bad Kreuznacher Frauenhaus ist das Leben nicht kostenlos: Betroffene zahlen pro Übernachtung Der Platz im Bad Kreuznacher Frauenhaus ist begrenzt, die Nachfrage hoch. Insgesamt fehlen in Deutschland nach Angaben des Berliner Vereins „Frauenhauskoordinierung“ rund 14.000 Plätze. Immer wieder müssen betroffene Frauen auch von der Kreuznacher Einrichtung an ein anderes Haus vermittelt werden. Doch nicht nur das: Die uneinheitliche Finanzierung von Frauenhäusern führt nach Angaben des Vereins dazu, dass viele Frauen für ihren Schutz selbst zahlen müssen. Von Cordula Kabasch

Jede vierte Frau muss sich an den Kosten des Aufenthalts im Frauenhaus beteiligen: Das belegt die bundesweite Frauenhausstatistik des Vereins Frauenhauskoordinierung, in der die Daten von 179 der rund 400 in Deutschland vorhandenen Einrichtungen ausgewertet worden sind. Demzufolge musste 2022 jede vierte Bewohnerin die Kosten ihres Aufenthalts vollständig oder anteilig ...