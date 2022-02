Es gibt in Bad Münster am Stein-Ebernburg viele Plätze, die könnten so schön sein. Die Betonung liegt laut Andreas Rapp auf „könnten“. Einen dieser Plätze, den vor dem Hutten-Sickingen-Denkmal unterhalb der Ebernburg, haben nun engagierte Bürger um Rapp wieder hergerichtet.