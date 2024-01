Heiraten steht nach wie vor hoch im Kurs. Das unterstrich die Hochzeitsmesse Rhein-Nahe am Wochenende im Saal des Parkhotels Kurhaus eindrucksvoll: Der Zulauf zu dieser Fachmesse rund ums Heiraten war ungebrochen. Matthias Lorenz vom Bonnheimer Hof in Hackenheim, einer der vielen Aussteller, glaubt sogar, dass der Andrang in diesem Jahr nochmal größer als im vergangenen Jahr war.