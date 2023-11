Hochwasserschutz am Kreuznacher Mühlenteich sichern: Anlieger Göckel fordert erneut Mittel für Sanierung

Zwischen 1998 und 2003 wurde nach den beiden Hochwasserkatastrophen von 1993 und 1995, bei denen weite Teile der Kreuznacher Innenstadt überflutet wurden, der Hochwasserschutzes realisiert. Er gilt as vorbildlich. Um die Innenstadt zu schützen, wurde dabei auch die Kurparkspitze an der Elisabethenquelle neu gestaltet. Sie verengt den Eingangsbereich zum Mühlenteich und lenkt die Wassermassen in den Hauptarm der Nahe.