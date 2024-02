Geht es um Baugebiete in Sichtweite der Nahe, steht in den Räten und bei den Bürgern oft eine Frage im Mittelpunkt: die nach dem Hochwasserschutz – wie zuletzt bei zwei Projekten in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Und stets kommt in den Planungsverfahren von allen Beteiligten und Behörden auf allen Ebenen die Antwort, dass die Planungen auf den Hochwassergefahrenkarten des Landes basieren. Diese geben vor, wo an der Nahe gebaut werden darf, und wo eben nicht.