Plus Bad Kreuznach Hochpolitische Frage: Kritik an Windpark bei Planig führt zu Info-Abend Von Robert Neuber i Die Weinlagen rund um Biebelsheim, Planig und Pfaffen-Schwabenheim - ein Windpark wäre hier eine strittige Landschaftsänderung. Foto: Robert Neuber Die Stadt Bad Kreuznach reagiert auf die massive Kritik aus der Lokalpolitik, was die Planung des Windparks bei Planig betrifft. Es soll nun ein Informationsabend stattfinden. Die Politik beantragt jedoch eine Stadtrats-Sondersitzung. Lesezeit: 3 Minuten

Der angedachte Windpark mit sechs Rädern zwischen Biebelsheim und Planig wird zur hochpolitischen Frage - Emanuel Letz gerät als Kreuznacher Oberbürgermeister von allen Seiten unter Druck. Und die Alarmglocken der politischen Parteien dürften wohl am Montag in Bad Münster schrill gebimmelt haben – in den Zuschauerrängen des Planungsausschusses, in dessen Sitzung ...