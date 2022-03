Plus Bad Sobernheim-Pferdsfeld

Symbolträchtige Feier: Linde erinnert an das Dorf Pferdsfeld

Der Verlust ihrer Heimat ist für viele ehemalige Einwohner der für den Militärflugplatz geopferten Dörfer Pferdsfeld, Eckweiler und Rehbach immer noch eine Wunde, die immer wieder aufreißt. Das wurde am Dienstag bei einer berührenden Einweihungsfeier in Alt-Pferdsfeld deutlich, bei der es nur um eine neue Rundumbank und doch um so viel mehr ging.